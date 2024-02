Les orchidées du plateau d’Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine, dimanche 26 mai 2024.

Les orchidées du plateau d’Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne

Apprenez à reconnaître les différentes espèces d’orchidées sauvages aux côtés d’une spécialiste et du gestionnaire du plateau d’Argentine. Le long du sentier des alouettes, vous serez également amené à découvrir d’autres espèces floristiques et faunistiques qui font la richesse de ce site.

Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau.

En partenariat avec Nos Villages et nos chemins

Animé par le Parc et un orchidophile

Sur inscription avant le 23 mai EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26 12:00:00

Parking du plateau

La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

