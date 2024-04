Les orchidées de Bourogne Sermamagny, mercredi 12 juin 2024.

Les orchidées de Bourogne Sermamagny Territoire de Belfort

La pelouse de la Côte située sur le sentier de découverte de la ville de Bourogne abrite de nombreuses espèces remarquables, l’Aster amelle protégé au niveau national et seule station connue du Territoire de Belfort, plusieurs espèces d’orchidées sauvages dont les orchis bouc, militaire et les ophrys abeille et bourdon. Le lys martagon espèce patrimoniale peut aussi être observée au cours de la balade. Sur inscription EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 14:00:00

fin : 2024-06-12 17:00:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Les orchidées de Bourogne Sermamagny a été mis à jour le 2024-03-29 par COORDINATION BELFORT