LES OLYMPIADES DE SAPORTA Lattes, samedi 4 mai 2024.

Venez vivre une après-midi pleine de compétition et de convivialité lors de notre événement exceptionnel !

Rejoignez nous pour une bataille entre les équipes rouge et jaune, où vous vous affronterez dans une série de mini-jeux palpitants, comprenant la pétanque, le molky, des dégustations à l’aveugle, un quiz et même une création de cocktails.

L’excitation ne s’arrête pas là ! Après les jeux, plongez dans une soirée vigneronne inoubliable, animée par un DJ, avec la possibilité de manger des planches de charcuterie et de fromages locaux.

Rencontrez des vignerons passionnés qui vous feront découvrir leurs cuvées. Une journée et une soirée inoubliable vous attendent !

15h Mini-jeux *A partir de 18 ans*

Inscription obligatoire en ligne- Places limitées

Tarif Inscription aux mini-jeux + entrée à la soirée avec une conso

(1 verre de vin AOP) 10€/personne

A partir de 19h Soirée DJ

Soirée vigneronne avec DJ

Vente de planches charcuterie et fromage

Bar à vins et softs

Tarif 10€/personne (avec une conso 1 verre de vin AOP) 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04 23:00:00

Mas de Saporta

Lattes 34970 Hérault Occitanie contact@languedoc-aoc.com

