Les oiseaux marins du Cap Fréhel Entre les deux phares Plévenon, dimanche 28 avril 2024.

Uniques en Bretagne, les falaises du Cap Fréhel accueillent chaque année de nombreuses espèces d’oiseaux fidèles à leur site de reproduction. Apprenez à les reconnaître et découvrez leurs particularités.

Réservez une sortie nature spéciale Landes et Bruyères, pour découvrir les oiseaux marins et leurs secrets sur le site Natura 2000.

A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements chauds. Durée 1h15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:30:00

fin : 2024-04-28 11:00:00

Cap Fréhel

Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@caperquyfrehel.fr

