Les oiseaux des jardins et vergers Betschdorf, samedi 15 juin 2024.

Les oiseaux des jardins et vergers Betschdorf Bas-Rhin

Les jardins et les vergers forment une ceinture de nature autour de nos villages. Tantôt lieu de repos ou terrain de chasse, nos amis à plumes sont nombreux à s’y épanouir. Profiter d’une matinée d’observation au cœur d’un jardin associatif pour en apprendre un peu plus sur eux. EUR.

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

