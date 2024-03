Les oiseaux de nos forêts: zoom sur les rapaces Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Étréchy, samedi 6 avril 2024.

Les oiseaux de nos forêts: zoom sur les rapaces Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 6 avril, 09h30 Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T11:30:00+02:00

Parmis les habitants de nos forêts, les plus connus sont peut être les oiseaux. Certains aiment s’aventurer jusqu’à nos jardins, les autres sont plus discrets et gardent un territoire plus restreint et forestier. Nous vous proposons de venir les écouter, les observer et de découvir avec nous une de leur plus prestigieuses familles: les rapaces!

Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Rue de Fontaineliveau, 91580 Étréchy, France Étréchy 91580 Essonne Île-de-France

ornothologie rapace

pxhere