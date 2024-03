Les œillets dans la rue: regards croisés entre Ana Benavente et José Morais Université de Genève – Uni Dufour Genève, vendredi 19 avril 2024.

Les œillets dans la rue: regards croisés entre Ana Benavente et José Morais Festival Histoire et Cité Vendredi 19 avril, 17h00 Université de Genève – Uni Dufour CHF 0.-

Dès la fin des années 1960, on assiste à Genève à de nombreux élans de solidarité internationale – débats, fêtes et manifestations de rue. Quels en sont les moteurs: anti-impérialisme, perspective humanitaire ou soutien à l’émancipation des peuples? La discussion se fondera sur une sélection d’affiches militantes (1968-1985) conservées par la Bibliothèque de Genève, les Archives contestataires et le Collège du travail.

En partenariat avec le Festival Histoire & Cité, les Archives contestataires et le Collège du travail

Intervenants: Nuno Pereira , Florian Rochat

Modération: Mirjana Farkas

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève 1205

Ana Benavente