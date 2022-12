Les Nuits Lumière de Bourges Bourges Bourges Tourisme & Territoires du Cher Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher Bourges Cette année, découvrez ou redécouvrez les Nuits Lumière grâce à une meilleure compréhension

des scénographies. Un parcours sonore sur l’application gratuite « Legendr », déjà utilisée par l’Office de tourisme, est mis en place.

C’est Ursine, l’ourse bleue emblématique de l’évènement, qui prête sa voix aux commentaires.

Elle vous contera l’histoire et vous guidera tout au long du parcours.

Pour cela, il suffit de télécharger l'application Legendr puis de sélectionner le parcours « Nuits Lumière de Bourges ». Suivez les points cités et laissez-vous guider par Ursine. Des jeux d'interactions et surprises inédites ont été glissés parmi les explications. La Ville s'habille en bleu ! Avec un nouveau parcours libre et gratuit dès la tombée de la nuit, la ville de Bourges s'enveloppe d'un voile bleu qui vous transporte d'une scénographie à une autre. Les Nuits Lumière invitent les visiteurs à une douce déambulation nocturne dans le centre historique.

