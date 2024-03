Les nuits des forêts Concert de violoncelle par Olivia Gay Ambillou, dimanche 9 juin 2024.

Les nuits des forêts Concert de violoncelle par Olivia Gay Ambillou Indre-et-Loire

Abandonnez vous au son du violoncelle d’Oliva Gay et du piano de Celia Oneto Bensaïd, lors de leur concert « le silence de la forêt ». Cela fait référence à l’œuvre éponyme de Dvorak ainsi qu’à la tristesse suscitée par le désastre des méga feux qu’a connus la France dernièrement. C’est une démarche artistique et citoyenne pour la sauvegarde de nos forêts portée par la violoncelliste Olivia Gay. Vivez une expérience immersive ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 12:00:00

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domainedelatrigaliere.com

L’événement Les nuits des forêts Concert de violoncelle par Olivia Gay Ambillou a été mis à jour le 2024-03-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE