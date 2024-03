Les nuits des forêts Concert de l’orchestre de Cléré-les-Pins Ambillou, vendredi 7 juin 2024.

Les nuits des forêts Concert de l’orchestre de Cléré-les-Pins Ambillou Indre-et-Loire

Débutons notre weekend avec un concert de Printemps de l’école de musique de Cléré-les-Pins sur le parvis du château.

C’est main dans la main qu’Ubuntu Culture et Domaine de

la Trigalière ont choisi d’unir leur énergie pour raconter cette histoire.

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez soi, les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens sur les forêts et proposent des rencontres insolites comme des expériences originales et artistiques en pleine nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:30:00

fin : 2024-06-07 20:30:00

Lieu-dit La Trigalière Cottage

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domainedelatrigaliere.com

