Les nuits des forêts Cinéma en plein air Ambillou, vendredi 7 juin 2024.

Les nuits des forêts Cinéma en plein air Ambillou Indre-et-Loire

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez soi, les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens sur les forêts et proposent des rencontres insolites comme des expériences originales et artistiques en pleine nature.

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez soi, les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens sur les forêts et proposent des rencontres insolites comme des expériences originales et artistiques en pleine nature. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 22:00:00

fin : 2024-06-07 23:30:00

Lieu-dit La Trigalière Cottage

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domainedelatrigaliere.com

L’événement Les nuits des forêts Cinéma en plein air Ambillou a été mis à jour le 2024-03-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE