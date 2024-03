Les nuit des forêts Projection en plein air Ambillou, vendredi 7 juin 2024.

Pensées comme une invitation à (re)découvrir la forêt proche de chez soi, les Nuits des Forêts œuvrent à sensibiliser les citoyens à l’importance des forêts et proposent des rencontres insolites comme des expériences originales et artistiques en pleine nature.

La soirée du vendredi soir se termine par une projection en plein air du film « La Terre vu du cœur » de Iolande Cadrin-Rossignol de 2018. Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques,

auteurs et artistes nous interpellent la biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, s’y attaquent

à bras le corps.

En partenariat avec www.alchimistesfilms.com et www.cine-off.fr. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 22:00:00

fin : 2024-06-07 23:30:00

Lieu-dit La Trigalière Cottage

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domainedelatrigaliere.com

