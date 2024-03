Les nuit des forêts Concert dans la nuit Ambillou, samedi 8 juin 2024.

Les nuit des forêts Concert dans la nuit Ambillou Indre-et-Loire

Pour clôturer la journée et entrer dans la nuit,

Karine Pain réalisera une performance visuelle et musicale dans la forêt.

Placé au centre de la scène derrière un écran de tulle,

le musicien apparaît et disparaît au gré des jeux de lumières et des images projetées.

Pour clôturer la journée et entrer dans la nuit,

Karine Pain réalisera une performance visuelle et musicale dans la forêt.

Placé au centre de la scène derrière un écran de tulle,

le musicien apparaît et disparaît au gré des jeux de lumières et des images projetées. Découvrez un atmosphère poétique, des paysages oniriques, proches de la peinture et du film d’animation argentique. La musique et l’image offrent un espace propice au rêve. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 23:00:00

fin : 2024-06-08 00:00:00

Lieu-dit La Trigalière

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@domainedelatrigaliere.com

L’événement Les nuit des forêts Concert dans la nuit Ambillou a été mis à jour le 2024-03-26 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE