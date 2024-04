Les Mystères d’Orient Festival 1001 Notes Limoges Limoges, mardi 16 juillet 2024.

Les Mystères d’Orient Festival 1001 Notes Limoges Limoges Haute-Vienne

À 18h30

Durée 70min

Musique Baroque Classique Du Monde

Entre la Sérénissime et les rives du Bosphore, c’est à un voyage à travers les cultures et les âges auquel Franck-Emmanuel Comte vous convie, en proposant là un métissage dont Le Concert de l’Hostel Dieu a le secret…

Le projet du Concert de l’Hostel Dieu est de proposer à entendre les plus beaux extraits de Bajazet en regard de musiques anatoliennes, profanes et sacrées, interprétées par le quatuor Telli Turnalar. Composé de quatre artistes féminines, tour à tour chanteuses et instrumentistes, les musiques envoûtantes du jeune ensemble turc répondront aux airs baroques du prêtre roux .

16h00 CONCERT ENFANT

Tarif 6€ moins de 12 ans et 9€ adultes

Durée 40 minutes

Lieu en plein air dans le village du Festival

20h00 APERO CONCERT

Tarif gratuit en plein air dans le village du Festival

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 18:30:00

fin : 2024-07-16

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

L’événement Les Mystères d’Orient Festival 1001 Notes Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Limoges Métropole