Les mystères de l’univers Sardent, mardi 9 avril 2024.

Soirée-projection en partenariat avec l’école et la commune de Sardent. Gratuit.

Avec Pascal Coste, nous remonterons le temps, nous partirons d’ici et maintenant pour revenir au début, aux origines, c’est-à-dire au Big Bang, autrement dit la formation de l‘Univers. Des milliards d’années qui nous seront contées en l’espace d’une heure et quinze minutes… avant de poursuivre l’observation des étoiles au laser!

Repas partagé tiré du sac à 19H.

Animation Pascal COSTE à 20H. .

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine boutiquedesidees.coordination@gmail.com

