LES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKI THEATRE FEMINA Bordeaux, mercredi 29 janvier 2025.

Les plus belles musiques des films Hayao MiyazakiPar le Grissini ProjectQuatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki. Au programme les plus beaux thèmes : “Princesse Mononoké”, “Mon Voisin Totoro”, “Le Vent se lève”, “Le Château ambulant”, “Kiki la petite sorcière”, “Ponyo sur la falaise”, “Le Voyage de Chihiro”… Et tant d’autres !Au croisement de la musique classique et de la pop culture, une évasion le temps d’un concert dans le Japon fantastique des studios Ghibli, au son des mélodies de Joe Hisaishi. Les Artistes : Romain Vaudé : Piano Maja Samuelsson – Stella Siecinska : Chant Florestan Raes : Violon Clara Germont : VioloncelleContact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 25.00 – 45.00 euros.

Début : 2025-01-29 à 20:30

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33