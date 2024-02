Les Musiciens du Choeur en concert Mutzig, dimanche 12 mai 2024.

Les Musiciens du Choeur en concert Mutzig Bas-Rhin

Concert orchestral avec solistes

Emmenés par le maestro René RIETZMANN et son premier violon, Blandine BUECHER, les Musiciens du Chœur emportent leurs quelque 6 500 aficionados aux confins d’un univers musical éclectique où enfants et adultes, amateurs et professionnels, professeurs et élèves délivrent des morceaux choisis d’une intense qualité d’exécution. Thèmes classiques, musiques de films, airs d’opéras, variétés françaises et internationales, tous les répertoires sont visités avec brio et justesse. Que ce soit à l’Eglise Saint-Maurice ou sur la prestigieuse scène du Dôme, les pièces sont arrangées et adaptées à l’acoustique de ces lieux mutzigeois. Les Musiciens du Chœur se composent de différents ensembles vocaux et Instrumentaux de Mutzig et Molsheim.

Ils unissent leurs talents pour promouvoir la musique depuis plus de 20 ans. Soutenus par différentes personnalités du monde musical (Louis THIRY, Marcel LANDOWSKI, Patricia KAAS … ), ils sont parrainés par le chanteur Yves DUTEIL, Yannick NOAH et plus récemment par Hugues AUFRAY.

Grâce à une équipe de professionnels du son et de l’image qui accompagne tous leurs concerts, les Musiciens du Chœur éditent des CD enregistrés en live dont le bénéfice des ventes est versé à différentes associations.

Billetterie à partir du 12 avril à 9h en ligne sur le site www.lesmdc.fr, à l’Office de Tourisme, au Château des Rohan de Mutzig. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 16:00:00

fin : 2024-05-12

16 rue Mattfeld

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

