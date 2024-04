Les Musicales de Cormeilles Vincent Peirani et François Salque Bach Project Cormeilles, mercredi 31 juillet 2024.

Les œuvres de Bach deviennent la source d’interprétations au sens inouï des croisements, d’improvisations savoureuses et de (re)créations évocatrices.

Du classique, ils ont cultivé le panache et la rigueur. Des musiques du monde, ils ont nourri leur imaginaire. Du jazz ils ont développé l’envoûtement des rythmes et des palettes sonores !

Trois fois couronné aux Victoires du jazz, Vincent Peirani est celui qui a complètement renouvelé le langage de l’accordéon depuis maintenant plus de dix années. Il est l’artiste que tout le monde s’arrache, l’un de ceux dont la vision musicale cosmopolite, l’imaginaire hautement singulier, le sens inouï des croisements et des couleurs, apportent cette touche magique si rare.

Quant au violoncelliste François Salque dont la très riche discographie a été récompensée par les plus hautes distinctions des critiques Victoires de la musique, Diapason d’or de l’année, Chocs du Monde de la musique, Chocs de Classica, Prix de l’Académie Charles Cros, Palme d’Or de la BBC… Il transforme tout ce qu’il touche en or. Sa créativité, sa virtuosité époustouflante et son éclectisme l’ont conduit dans plus de 70 pays et en ont fait une personnalité incontournable du monde de la musique.

BACH PROJECT

Vincent Peirani Accordéon

François Salque Violoncelle

Début : 2024-07-31 20:30:00

fin : 2024-07-31

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

