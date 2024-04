Les Musicales de Cormeilles Ulf Sandstrom & Co les succès de Jerry Lee Lewis Cormeilles, vendredi 9 août 2024.

Les Musicales de Cormeilles Ulf Sandstrom & Co les succès de Jerry Lee Lewis Cormeilles Eure

Lors de la première de ce spectacle, ils ont mis le feu au public de La Baule Jazz Festival.

Ulf Sandstrom, chanteur et pianiste survolté, véritable entertainer à l’énergie et au charisme sans pareil, entouré d’une équipe de choc, rend hommage avec enthousiasme à l’un des pionniers du rock’n roll, créateur de quelques uns des premiers tubes de cette musique, l’inénarrable Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, Breathless…

Une plongée torride dans les années 50 ! Il y a aura aussi un couple de danseurs, vainqueur de multiples trophées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 20:30:00

fin : 2024-08-09

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

