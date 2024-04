Les Musicales de Cormeilles Help les 60 ans des premiers succès des Beatles Cormeilles, mercredi 14 août 2024.

Les Musicales de Cormeilles Help les 60 ans des premiers succès des Beatles Cormeilles Eure

Avec plus de 500 concerts à travers l’Europe depuis 2013, Help! est un des groupes les plus passionnants par sa fidélité à l’esprit des Beatles à ce jour.

Les interprétations remarqués (et remarquables) des chansons des Beatles par Help! entraînent les spectateurs dans un show inoubliable qui fait revivre les plus grands tubes devenus des classiques comme Can’t Buy Me Love, Yesterday, She Loves You, Want To Hold Your Hand, Here Comes The Sun, Hey Jude, et bien d’autres.

Les costumes et la cultissime coupe de cheveux des Fab Four de Liverpool ne sont pas en reste et servent avec brio et énergie le soin apporté à la qualité sonore des interprétations en utilisant les mêmes instruments que les Beatles.

HELP! A BEATLES TRIBUTE

Ernie Mendillo est Paul McCartney

Alen Kovse est John Lennon

Ziga Stanonik est George Harrison

Anze Semrov est Ringo Starr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 20:30:00

fin : 2024-08-14

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

L’événement Les Musicales de Cormeilles Help les 60 ans des premiers succès des Beatles Cormeilles a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge