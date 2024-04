Les Musicales de Cormeilles Double Face présente Millefeuille en sol Cormeilles, vendredi 2 août 2024.

Maniant l’humour autant que la finesse musicale, ce spectacle offre de nombreuses surprises et fantaisies.

Partis d’une idée qui nous trottait dans la tête… Relier, recombiner et superposer des thèmes de la Renaissance très célèbres avec leurs équivalents modernes, nous appuyant en cela sur le fait que de très nombreuses chansons à succès de la variété XX° sont écrites sur des harmonies issues de standards du XVI° siècle. Passer d’une époque à l’autre, et mettre en parallèle des répertoires a priori très éloignés est une des marques de fabrique de l’ensemble Double Face.

Les musiciens sont polyvalents spécialisés sur les instruments anciens autant que modernes, et passant volontiers d’un instrument à l’autre ainsi qu’à la voix. Pour ce spectacle, le fait de travailler notamment sur des chansons tubes nous permet de proposer au public une participation active, leur offrant en outre le plaisir de chanter avec nous une chanson de Brel, de Trenet, des Beatles, mais aussi des airs célèbres de 400 ans plus anciens (Greensleeves…) accompagnés avec des instruments insolites. Maniant l’humour autant que la finesse musicale, ce spectacle offre de nombreuses surprises et fantaisies. L’improvisation est de mise, dans un répertoire qui est justement fait pour cela à l’origine !

Double Face présente Millefeuille en sol

Marie Garnier Cornet à bouquin et bugle

Loïc Paulin Chant et guitare

Kevin Bourdat Viole de gambe et colachon

Matthieu Lenormand Batterie et percussions

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 20:30:00

fin : 2024-08-02

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

