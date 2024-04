Les Musicales de Cormeilles Diva Opera le Barbier de Séville Cormeilles, mardi 6 août 2024.

Les Musicales de Cormeilles Diva Opera le Barbier de Séville Cormeilles Eure

On connaît l’histoire tirée de la pièce de Beaumarchais, celle d’un comte passionné qui fait appel à un barbier et homme à tout faire pour l’aider à courtiser et épouser une femme vive d’esprit. Mais il leur faudra toute leur ruse ainsi que quelques déguisements et pots-de-vin pour que l’amour triomphe.

La musique joyeuse et inventive de Rossini en fait un triomphe du rythme comique. Mais malheur à quiconque prendrait trop de libertés. Adelina Patti, la grande diva du 19ème siècle, chanta un jour à Rossini l’aria Una voce poco fa à Rossini, en y ajoutant de nombreux ornements. Le compositeur répondit Très bien, ma chère, et qui a écrit le morceau que vous venez d’interpréter ? La troupe anglaise de Diva Opera revient avec ses jeunes stars lyriques et son pianiste de génie pour un Barbier qu’elle maîtrise avec maestria. Chanté en italien sous-titré.

DIVA OPERA LE BARBIER DE SEVILLE

Figaro Matthew Durkan Rosina Tereza Gevorgyan Il Conte d’Almaviva Michael Bell Dr Bartolo Matthew Hargreaves Don Basilio Timothy Dawkins Berta Stephanie Windsor-Lewis Fiorello Ambrose Connolly Officer David Stephenson Ensemble Richard Symons

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 20:00:00

fin : 2024-08-06

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

