Les Musicales de Cormeilles Darius Brubeck joue Dave Brubeck Cormeilles, dimanche 11 août 2024.

Les Musicales de Cormeilles Darius Brubeck joue Dave Brubeck Cormeilles Eure

Un concert qui célèbre la virtuosité, l’innovation et l’âme intemporelle du jazz.

Le quartet assemblé par Darius Brubeck, l’un des trois fils du grand pianiste et compositeur de musiques de jazz américain Dave Brubeck, décédé en 2012, est constitué des mêmes instrumentistes que celui de son père avec le saxophoniste de grand talent Dave O’Higgins, le contrebassiste Matt Ridley, le batteur Wesley Gibbens et bien sûr Darius Brubeck au piano.

Le répertoire du quatuor comprend des morceaux célèbres de Dave Brubeck comme Take five évidemment, et des œuvres qu’il aimait interpréter sur scène.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11

fin : 2024-08-11

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

