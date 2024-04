Les Musicales de Cormeilles Albane Carrère chante Barbara Cormeilles, samedi 27 juillet 2024.

Les Musicales de Cormeilles Albane Carrère chante Barbara Cormeilles Eure

Albane Carrère et l’ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques.

Une petite cantate, Göttingen, Septembre, Dis quand reviendras-tu ?, La solitude, L’aigle noir, Ma plus belle histoire d’amour, Mon enfance, Nantes, Le mal de vivre, Chapeau bas, Marienbad, Si la photo est bonne, Vienne, Les insomnies, Le valse de Franz…

Nous sommes en novembre 1963. Dans sa loge du théâtre des Capucines, Barbara griffonne sur un bout de papier les dernières paroles d’une chanson. Tremblante, toute de noir vêtue, la jeune femme de 33 ans entre en scène. Malgré l’émotion, la chanteuse s’élance et parvient au bout de ce texte qu’elle a mis quatre ans à écrire. Le public est bouleversé. Les dirigeants des maisons de disques sont conquis. La carrière de Barbara commence. La chanson s’appelle Nantes. Barbare chante les amours malheureuses, les rendez-vous manqués, les fantômes du passé. On la trouve étrange et mystérieuse, cette longue dame brune , comme certains la décrivent, avec son allure de tragédienne. Pourtant, le succès est immense. Elle est devenue une icône.

Albane Carrère et l’Ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques, grâce à des arrangements originaux. Se mêlent à la voix, un accordéon, un piano, un alto et une contrebasse.

Barbara Ma plus belle histoire d’amour

Albane Carrère Chant

Arnaud Thorette Alto

Rémy Poulakis Accordéon

Alix Mercks Contrebasse

Johan Farjot Piano & arrangements

Albane Carrère et l’ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques.

Une petite cantate, Göttingen, Septembre, Dis quand reviendras-tu ?, La solitude, L’aigle noir, Ma plus belle histoire d’amour, Mon enfance, Nantes, Le mal de vivre, Chapeau bas, Marienbad, Si la photo est bonne, Vienne, Les insomnies, Le valse de Franz…

Nous sommes en novembre 1963. Dans sa loge du théâtre des Capucines, Barbara griffonne sur un bout de papier les dernières paroles d’une chanson. Tremblante, toute de noir vêtue, la jeune femme de 33 ans entre en scène. Malgré l’émotion, la chanteuse s’élance et parvient au bout de ce texte qu’elle a mis quatre ans à écrire. Le public est bouleversé. Les dirigeants des maisons de disques sont conquis. La carrière de Barbara commence. La chanson s’appelle Nantes. Barbare chante les amours malheureuses, les rendez-vous manqués, les fantômes du passé. On la trouve étrange et mystérieuse, cette longue dame brune , comme certains la décrivent, avec son allure de tragédienne. Pourtant, le succès est immense. Elle est devenue une icône.

Albane Carrère et l’Ensemble Contraste s’approprient les plus belles chansons de Barbara avec l’élégance des musiciens classiques, grâce à des arrangements originaux. Se mêlent à la voix, un accordéon, un piano, un alto et une contrebasse.

Barbara Ma plus belle histoire d’amour

Albane Carrère Chant

Arnaud Thorette Alto

Rémy Poulakis Accordéon

Alix Mercks Contrebasse

Johan Farjot Piano & arrangements .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:30:00

fin : 2024-07-27

Place du Théatre

Cormeilles 27260 Eure Normandie

L’événement Les Musicales de Cormeilles Albane Carrère chante Barbara Cormeilles a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge