Les multiples facettes de la plaine de Montesson Devant le Stade des Petits Chênes Montesson, samedi 28 septembre 2024.

Les multiples facettes de la plaine de Montesson Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 28 septembre, 14h30 Devant le Stade des Petits Chênes

Venez découvrir la propriété régionale de la Plaine de Montesson, territoire aux multiples facettes situé aux portes de Paris ! Production alimentaire, lieu de respiration, patrimoine paysager et historique… Entre nature et ville, laissez-vous surprendre par les richesses insoupçonnées de cet espace verdoyant ! Pensez à vous munir de bonnes chaussures et de vêtements de pluie (boucle de 5 km).

Devant le Stade des Petits Chênes Chemin de Cormeilles 78 360 Montesson Montesson 78360 Les Rabaux Yvelines Île-de-France

Agriculture – Histoire – Nature

PA78_Véronique BOUTON