Les moustiques, quelles solutions ? Médiathèque Grand M Toulouse

Les moustiques, quelles solutions ? Cet été encore, le moustique risque de nous gâcher nos vacances avec ses bruits agaçants et ses piqûres… Mercredi 3 juillet, 14h00 Médiathèque Grand M

Mercredi 3 juillet de 14h à 16h30

Cet été encore, le moustique risque de nous gâcher nos vacances avec ses bruits agaçants et ses piqûres… Et si nous tentions tout de même d’en savoir plus à son sujet : nous vous proposons une chasse à ses gîtes larvaires dans le jardin de la médiathèque pour observer les larves et comprendre comment lutter contre leur développement. En présence d’un expert, cet atelier a pour ambition de nous donner des solutions concrètes pour se prémunir des risques.

En partenariat avec l’association Dire Environnement.

Renseignements au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Atelier Tout public