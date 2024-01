Les Milliaires 2024 Saint-Marcel, jeudi 1 août 2024.

Les Milliaires 2024 Saint-Marcel Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-13

Les Milliaires 2024 vous présente un programme autour de « Gestes et Jeux ».

Des conférences, des concerts et de la poésie entre le 1er et le 13 août pour l’édition 2024.

Du 1er au 9 août, un stage de chant au Petit Tertre de Neuvy « Geste et Jeu » avec un concert final, le 9 août, à la Fontaine Monumentale d’Argentomagus.

Le 3 août à 19h, Antigone de Sophocle par la Cie Demodocos, au théâtre du Virou.

Le 4 août à 19h, « La naissance des Jeux » : danses et chants sur les textes d’Athenaïos, Pindare et Homère, au théâtre du Virou.

Conférences et visite commentée avec Olivier Prisset sur le geste architectural et sportif.

Une conférence de Lucien Lacour sur le geste du sculpteur.

Le 9 août, un récital de piano, violon et poésie avec Claudio Chalquin, Catherine Lafitte et Sylvie Fontaine,

Résidence d’artiste avec un concert final à la Basilique de Neuvy-St-Sépulchre.

Les Mersans

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire milliaires@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11 par BERRY