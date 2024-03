Les Métiers d’Art exposent à Charolles Parc des Expositions du Charolais Charolles, vendredi 5 avril 2024.

Ebénistes, fileurs de verre, tapissiers d’ameublement, céramistes, luthier, maroquiniers, mosaïstes… Près de 40 professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant exposeront leurs créations à Charolles pour faire découvrir leur savoir-faire, leur métier, leurs techniques et leur passion aux amateurs (initiés ou non). Ils répondront aux questions du grand public au détour d’échanges et de nombreuses démonstrations forge, réfection de siège, marqueterie de paille, ciselure, sertissage, modelage, photographie…

Le savoir-faire de Vallée de la Céramique sera représenté par la Faïencerie de Charolles et la Manufacture de Digoin, toutes deux labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant.

Vous aurez la possibilité d’acheter, passer commande et demander des devis sur place.

Un espace sera dédié aux centres de formation :

– le lycée Bonaparte d’Autun et ses formations aux métiers de la tapisserie d’ameublement, de l’ébénisterie et de la restauration de meubles anciens

– le lycée des Métiers François Mitterrand de Château-Chinon et ses formations en ébénisterie d’art, sculpture sur bois, tournage sur bois et marqueterie

– le CFA de Mercurey de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et son BTM Photographie

Plusieurs structures prendront la parole dans le week-end sur des thèmes variés :

– la restauration de peintures , Christine LIOI de l’Atelier Alizarine Lioi

– la restauration du patrimoine bâti , animateurs du patrimoine du Pays Charolais-Brionnais et prévôt des Compagnons du devoir

– l’ alliance des savoir-faire traditionnels et du design , association La Fabrique du Patrimoine et entreprises ARCAMS, St Joseph d’Essardis et STC Junier

Les scolaires, de la primaire au lycée, sont les bienvenus le vendredi après-midi. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

Parc des Expositions du Charolais 46 route de Mâcon

Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté egaillard@artisanat-bfc.fr

