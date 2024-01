4ème rencontres d’Argentomagus Les Mersans Saint-Marcel, vendredi 14 juin 2024.

Saint-Marcel Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-15

Les 4è Rencontres d’ Argentomagus & Les Journées européennes de l’Archéologie.

Les Milliaires s’associent au Musée et Site archéologiques et proposent deux journées dans le cadre des Journées européennes de l’Archéologie.Familles

Homère et Pindare les 14 et 15 juin en soirée après un buffet convivial et des journées d’archéologie réunissant archéologues et étudiants pour conférences et ateliers ouverts au grand public. Programme à venir

.

Les Mersans

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Vallée de la Creuse