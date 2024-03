Les Médiévales Wangenbourg-Engenthal, dimanche 1 septembre 2024.

Les Médiévales Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Oyez, oyez, gentes dames et nobles seigneurs !

Envie de remonter le temps et de replonger au cœur du Moyen-âge le temps d’un week-end ? Réservez dès à présent votre place aux Médiévales de Wangenbourg-Engenthal. Une expérience unique au cours de laquelle vous découvrirez la forteresse emblématique de notre territoire à travers une fête médiévale haute en couleurs !

Au fil des années, la fête médiévale de Wangenbourg-Engenthal est devenue un des grands rendez-vous sur la route des châteaux forts d’Alsace. L’événement est très attendu par l’ensemble des habitants de Wangenbourg et des communes alentours.

Cette année, le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, le thème de la fête médiévale sera “La Porte des Secrets”.

Trolls, elfes et même dragon seront au rendez-vous et de nombreuses créatures seront aux aguets dans notre forêt enchantée durant tout le week-end.

Au programme parade costumée, reconstitutions, et embrasement du château, jeux en bois pour les enfants, spectacle de feu, musique, danses, combats et banquets… EUR.

Début : 2024-09-01 11:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

32a rue du Général de Gaulle

Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

