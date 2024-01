Les Médiévales à Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 17 août 2024.

Les Médiévales de Saint-Léonard portées par un collectif associatif (Fête et médiévales de Noblat, association des commerçants, foyer rural…) avec le soutien de la commune. La Cité médiévale est investie avec jongleurs, ménestrels et musiciens. Tout au long du week-end, différentes animations familiales pour être dans une ambiance médiévale avec spectacles de rue, musique médiévale, déambulations, échassiers, chants, lancer de hache, escrime de spectacle, jeux et combats.

Centre ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine christian.zanna2222@orange.fr

Début : 2024-08-17 10:00:00

fin : 2024-08-18



