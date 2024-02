Les Mardis vin Dambach-la-Ville, mardi 6 août 2024.

Les Mardis vin Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Soirée concert au domaine Ruhlmann-Schutz

Le domaine Ruhlmann-Schutz célèbre l’été avec la troisième édition des Mardi Vins tous les mardis soirs (excepté le 30 juillet), de début juillet à fin août, le domaine vous ouvre ses portes.

Dès 18h30, chaque mardi, le Domaine ouvre ses portes. Petits et grands, êtes conviés autour de nos grandes tablées. Régalez vos papilles avec les bons plats d’Agnès, traiteur local, et vos oreilles au son de musiciens hors pair. Et bien sûr, le verre toujours plein. Des meilleurs crus alsaciens à nos vins rouges de Corbières, les Mardis Vins sont l’occasion de découvrir tous les vins Ruhlmann-Schutz. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 18:30:00

fin : 2024-08-20

34 rue du Maréchal Foch

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est vins@ruhlmann-schutz.fr

L’événement Les Mardis vin Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme du pays de Barr