Les Lutins de Trémelin Camping du Lac Domaine de Trémelin Iffendic, lundi 8 juillet 2024.

Les Lutins de Trémelin dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 juillet Camping du Lac Domaine de Trémelin Entre 90€ et 180€ selon quotient familial. Susceptibles d’évoluer à la baisse en cas de labellisation du séjour en tant que “colo apprenante” + aide VACAF possible.

Viens découvrir la magie de la Bretagne et ses légendes !

Le domaine de Trémelin est situé au cœur de la Bretagne, à 30 minutes de Rennes. Idéal pour se ressourcer en harmonie avec la nature, il propose de nombreuses activités pendant la saison estivale (Accrobranche, activités nautiques, équitation avec le centre équestre à proximité, sentiers de randonnée, chemins adaptés pour des promenades à vélo…). Les enfants pourront découvrir le domaine de Trémelin entre aventures sur l’eau, dans les airs et sur la terre !

Ce petit coin de paradis est un lieu en plein nature, avec son grand lac où la baignade est surveillée, et sa végétation permettant de se raffraichir même lors des journées les plus chaudes. Située en terres de Brocéliande, c’est également un lieu plein de légendes et de folklore local, idéal pour découvrir la richesse de la biodiversité et de la culture bretonne.

Il propose également l’accueil d’événements et a pour vocation d’accueillir des séjours de vacances.

Site internet : Lac de Trémelin – Iffendic – Destination Brocéliande (lacdetremelin.com)

Le Public

Ce séjour accueillera 16 jeunes de 10 à 13 ans, de la commune de La Mézière principalement. L’objectif est de leur proposer une petite « bulle de nature » pendant cinq jours, où se ressourcer après toute une année scolaire.

La tranche d’âge visée permet de faire une passerelle entre les enfants qui sortent de CM2 cette année, et découvriront le collège en Septembre, et des jeunes qui étaient déjà en 6ème ou 5ème cette année, ce qui favorisera des rencontres et des repères pour les futurs 6èmes.

Les jeunes seront hébergés dans des tentes fournie par la mairie de la Mézière, au camping de Trémelin, en plein coeur de la forêt.

Ce séjour se déroule du lundi 8 au vendredi 12 Juillet 2024, soit 5 jours / 4 nuits.

Nous ferons des activités dans la forêt et autour du lac, parcours d’accrobranche, balade en poney, canoë, baignade, ainsi que des promenades nature à pieds et à vélo animées par les animatrices.

Nous proposerons également des animations musicales et festives, ainsi que des veillées le soir.

Camping du Lac Domaine de Trémelin Iffendic 35750 Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

Nature Légendes

Le séjour se déroule du 8 au 12 Juillet. Le départ et le retour se feront de la mairie de La Mézière. Pour tout renseignement complémentaire, animateurs@lameziere.fr.