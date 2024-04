Les Lumières de Noël de Montbéliard Montbéliard, samedi 23 novembre 2024.

Invité d’honneur 2024 La Normandie

Organisées par la ville de Montbéliard, les Lumières de Noël attirent plus de 450 000 visiteurs chaque année lors de la période de l’Avent. Elles tiennent chaque année leurs promesses. Promesses d’authenticité sur son marché de Noël artisanal, mais aussi promesses de magie et de traditions à travers ses illuminations, son invité d’honneur et ses animations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23

fin : 2024-12-24

Centre-ville

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

