Les Loups des Voix à la rencontre de la pierre Musée de Lodève Lodève, samedi 18 mai 2024.

Les Loups des Voix à la rencontre de la pierre Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 15h30 Musée de Lodève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T15:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T15:30:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

Mais d’où vient cette créature gigantesque au regard insolent et au sourire moqueur ? D’où surgit la force du Faune, taillée dans un calcaire austère et froid ? Traces de pas énigmatiques, témoin du lointain passé marqué dans la pierre … La vie figée dans la boue jaillit devant nous. Pierre fossilisée . Pierre taillée, A partir des collections permanentes de sciences de la terre, de la Préhistoire et des collections Paul Dardé du musée, c’est une déambulation poétique et musicale que les artistes en herbe de l’école César Vinas vous proposent dans le cadre de la nuit des musées, accompagnés par Nicolas Iarossi.

Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 10 http://www.lodeve.com

© MuséedeLodève