Harmonie Deschamps Quartet Sangam, Confluences LE TRITON, 6 avril 2024, LES LILAS.

Harmonie Deschamps Quartet Sangam, Confluences LE TRITON. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Dans Sangam, Confluences, Harmonie Deschamps et l’Ensemble Lilanoor se lancent sur les traces de ces compositeurs du XVIIème siècle, partis à la découverte de l’Orient. Le thème du voyage est au coeur de ce programme, où madrigaux et airs européens rencontrent chants classiques et traditionnels indiens, arabes, celtiques, mais aussi nos propres compositions. Les compositrices d’hier et d’aujourd’hui sont également mises à l’honneur. Une place importante est laissée à l’improvisation, inhérente aux musiques indiennes et orientales et aux musiques traditionnelles. Il est aussi question de rencontre et même de réunion, notamment entre le théorbe et ses cousins orientaux, le Sarod et l’Oud… Ils mêlent leurs sonorités suaves aux couleurs plus nordiques de la Nyckelharpa (vielle suédoise) et de son lointain cousin indien, le Dilruba. Harmonie Deschamps Harmonie Deschamps

Votre billet est ici

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis

25.0

EUR25.0.

