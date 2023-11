Yom X Ceccaldi Le Rythme du Silence LE TRITON, 4 avril 2024, LES LILAS.

Yom X Ceccaldi Le Rythme du Silence LE TRITON. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Le rythme du silence, c’est la définition du terme « méditation » entendue dans la bouche d’un grand maître sufi. Le rythme du silence, c’est une invitation au voyage lancée des profondeurs d’un temps si lointain qu’il n’a peut-être jamais existé. Le rythme du silence, c’est ce qui demeure inexploré dans le monde visible et c’est l’infini des univers microscopiques de la matière qui nous est invisible. Le rythme du silence, c’est ce qui est partout, qui nous entoure, nous enveloppe mais qu’on ne voit pas. Ce qu’on ne peut appréhender qu’en ouvrant les portes de notre perception. Le rythme du silence, c’est l’univers entier à l’intérieur de nous dont on comprend qu’il suffit de tendre l’oreille pour entendre l’incroyable poésie des frémissements sonores dont le rythme modèle la vie comme les particules élémentaires façonnent la matière. Le rythme du silence, c’est l’effleurement des cordes par l’archer qui vient se mêler au souffle de la clarinette – en deçà ou au-delà de la mélodie – et dont les sons habituellement considérés comme parasites dessinent ici les contours d’un monde enfoui et mystérieux. Ce monde a pourtant toujours été là, mais insoupçonné, silencieux, abrité derrière le voile de ce qu’on nomme le réel. Accompagné des frères Théo et Valentin Ceccaldi aux violon et violoncelle, Yom se met en quête d’un territoire inexploré, se jouant de l’espace-temps autant que de notre perception du réel et de l’imaginaire. S’agit-il d’une épopée à travers des paysages infinis ou d’une plongée au cœur de nos univers intérieurs ? Qu’importe : le silence s’accorde de toutes les dimensions. Et il y a là, dans cette expédition fragile vers le rythme du silence, autant de mythes et d’histoires à révéler que de présages et de promesses à accueillir.

Votre billet est ici

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis

30.0

EUR30.0.

Votre billet est ici