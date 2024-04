Les Lieux à réinventer : Inauguration du Théâtre DuPont Pont de la Tortière Nantes, vendredi 19 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-19 17:30 – 22:00

Gratuit : non

Au-dessous du Pont de la Tortière, venez découvrir cette nouvelle scène nantaise à l’occasion de son inauguration. Porté par la Compagnie Coma Teatro, ce projet lauréat de la saison 2 des Lieux à réinventer propose un espace dédié au spectacle vivant et aux pratiques amateurs. Programme : 17h : performance fresque 17h30 : Adama Tibiri (coupé-décalé, Côte d’Ivoire) 18h : Peña Planta Tacòn (Flamenco) 18h30-45 : Prise de parole, geste inaugural et pot de l’amitié19h15 : Brazos Abiertos (danses latines) 19h45 : Troupe Permanantes (comédie musicale) 20h15 : River Swing (concert swing) Infos pratiques Evénement gratuit. Bar et restauration sur place.

Pont de la Tortière Nantes 44300

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/les-lieux-a-reinventer-inauguration-du-theatre-dupont