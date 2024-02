Les libellules du Moulin Blanc à St Christoly Saint-Christoly-de-Blaye, jeudi 11 juillet 2024.

Les libellules du Moulin Blanc à St Christoly Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Les Lacs de Moulin blanc à Saint-Christoly ne sont pas qu’un lieu agréable pour se balader, ils sont aussi le milieu de vie de nombreuses espèces. Parmi elles, les Dragonfly , les libellules, valent le détour. Formidables chasseresses, aux couleurs vives, elles passent et repassent le long des berges.

Nous vous proposons d’apprendre à connaitre ces insectes, emblématiques des milieux aquatiques et humides. Nous ferons le tour du lac, et nous en profiterons pour connaitre les autres habitants, canards et oiseaux d’eau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 10:00:00

fin : 2024-07-11 12:30:00

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine

