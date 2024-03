Les Lecteurs (chorégraphies collectives) / David Rolland [Festival SPLATCH !] Saint-Brieuc, samedi 20 avril 2024.

Les Lecteurs (chorégraphies collectives) / David Rolland [Festival SPLATCH !] Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

David Rolland aime transformer les espaces qu’il rencontre en piste de danse et rassembler les gens autour de formes participatives joyeuses et ludiques. Une invitation lancée aux petits et aux grands ! .

Début : 2024-04-20 16:30:00

fin : 2024-04-20 17:30:00

Parc des Promenades

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@lapasserelle.info

