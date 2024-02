Les Journées Européennes du Patrimoine de Saint-Emilion Saint-Émilion, samedi 21 septembre 2024.

Rendez-vous, le samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024 pour Les Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Emilion

Les Journées du patrimoine à Saint-Émilion, c’est un événement attendu par les plus férus d’histoire, mais pas

que ! En effet, petits et grands ont l’occasion, durant ces deux jours au mois de septembre, de découvrir des

monuments historiques et des bâtiments hors du commun.

Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Ce rendez-vous populaire est l’occasion pour le public d’échanger avec les professionnels du patrimoine pour découvrir leurs savoirs et savoir-faire.

Au programme: des visites guidées de Saint-Emilion, visites quizz, la nuit du patrimoine, ban des vendanges… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@ville-stemilion.fr

