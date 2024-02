Les Journées de l’Arbre Nogent-sur-Vernisson, samedi 5 octobre 2024.

Les Journées de l’Arbre

Les Journées de l’Arbre Fête des Plantes renommée dans l’un des plus beaux arboreta d’Europe. Pendant 2 jours, des producteurs de plantes rares et de qualité exposent pour vous à l’Arboretum des Barres. Des artisans et des artistes locaux les accompagnent.

Mais aussi des visites guidées, des conférences, une expo photos, des ateliers pour les enfants, une restauration, des crêpes, et même un mini-golf…

Tous les visiteurs peuvent tenter leur chance à la tombola des exposants samedi et dimanche.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-06 18:00:00

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

L’événement Les Journées de l’Arbre Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2024-01-30 par OT GATINAIS SUD