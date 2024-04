LES JOURNÉES DE LA VOIX- VIVA LA VOIX- DIVA, VENTRILOQUE ET COMEDIE Béziers, jeudi 18 avril 2024.

LES JOURNÉES DE LA VOIX- VIVA LA VOIX- DIVA, VENTRILOQUE ET COMEDIE Béziers Hérault

Une soirée exceptionnelle et participative avec le public. Conçu comme un show télévisé.

Un spectacle conçu comme un show télévisé, pour une soirée exceptionnelle et participative avec le public.

Papucine: l’incroyable talent révélé par M6, ventriloque et son impertinent Eliott

Benoït Amy de la Breteque: médecin phoniatre formateur de chanteurs et de comediens et chanteur lui-même.

La chanteuse lyrique Ulrike Van Cotthem.

Le comédien Fabio Gorgolini 28 28 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement LES JOURNÉES DE LA VOIX- VIVA LA VOIX- DIVA, VENTRILOQUE ET COMEDIE Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE