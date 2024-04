LES JOURNÉES DE LA VOIX- MASTER CLASSES THÉÂTRE CORPOREL ET LE JEU MASQUÉ Béziers, jeudi 18 avril 2024.

Vous allez apprendre à trouver le lien organique entre ce que le corps montre et la voix raconte. Des séances pratiques

des techniques individuelles et collectives, des temps de réflexion seront au programme de cette master classe.

Avec Fabio Gorgolini.

A partir de 16 ans. Tout niveaux.

Durant cette master classe vous allez étudier les attitudes et les voix de chaque masque, sentir comment votre corps et votre voix sont » extensibles » et riches de possibilités, pour enfin parvenir à trouver le lien organique entre ce que le corps montre et la voix raconte.

Chaque journée de cours prévoit des séances pratiques et techniques individuelles et collectives et des temps de réflexion sur les ressorts de l’action théâtrale:

Séances de travail corporel et vocal.

Technique d’improvisation.

Travail de scènes du répertoire traditionnel.

Analyse des procédés dramatiques.

Histoire du théâtre.

A partir de 16 ans. Tout niveaux 350 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie enbonnevoix@gmail.com

