LES JOURNÉES DE LA VOIX- LA VOIX DERRIÈRE LA TOILE- CINÉ CONCERT ET DÉBAT Béziers, samedi 20 avril 2024.

Deux films cultes, rencontre avec Robert Gall accompagnateur de grande voix comme Florent Pagny, André Manoukian…Réservation conseillée. Restauration sur place.

Singing in the rain, Le Maître de Musique, deux films cultes tout en musique et en voix. Pour tout savoir sur les coulisses de l’enregistrement, rencontre avec Robert Le Gall, musicien/directeur artistique en studio, accompagnateur des voix de Roberto Alagna, André Manoukian, Florent Pagny et bien d’autres…. Des techniques, des anecdotes de la musique….

16h00: Singing in the rain

19h00 Plateaux repas Foyer du théâtre

20h00 Le Maître de Musique

Billet et plateau repas en vente sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie enbonnevoix@gmail.com

