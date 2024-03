[Les Jeunes font leur cinéma] Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban – Tarif unique 2 € Cinéma Le Duplexe Roubaix, mardi 23 avril 2024.

[Les Jeunes font leur cinéma] Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban – Tarif unique 2 € Venez découvrir des films, choisis par et pour les jeunes, au tarif unique de 2€ la séance ! Mardi 23 avril, 18h30 Cinéma Le Duplexe 2 € la séance – Tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T18:30:00+02:00 – 2024-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T18:30:00+02:00 – 2024-04-23T21:00:00+02:00

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban de Alfonso Cuarón (2004) – VF – 2h21

Un retour magique vers l’enfance !

Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre prison d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, en troisième année à l’école de Poudlard. Selon la légende, Black aurait jadis livré les parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord Voldemort, et serait maintenant déterminé à tuer Harry…

Renseignements pratiques :

Duplexe Cinémas UGC , 47 Grande Rue, à Roubaix

www.ugc.fr

Parking offert pendant 4h.

Les films suivants :

Jeudi 25 avril, 18h30 : Les Rascals de Jimmy Laporal-Tresor (2023) – VF – 1h45 – Interdit aux moins de 12 ans. En savoir +

de Jimmy Laporal-Tresor (2023) – VF – 1h45 – En savoir + Mardi 30 avril, 18h30 : Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd (2008) – VF – 1h50. En savoir +

de Phyllida Lloyd (2008) – VF – 1h50. En savoir + Jeudi 2 mai, 18h30 : Parasite de Bong Joon Ho (2019) – VF – 2h12.

En savoir +

cinéma film

Cinéligue