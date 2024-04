Les Jeunes font leur cinéma Cinéma Le Duplexe Roubaix, mardi 23 avril 2024.

Les Jeunes font leur cinéma Venez découvrir des films, choisis par et pour les jeunes, au tarif unique de 2€ la séance ! 23 avril – 2 mai Cinéma Le Duplexe 2 € la séance – Tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T18:30:00+02:00 – 2024-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T18:30:00+02:00 – 2024-05-02T21:00:00+02:00

Cette année, les jeunes ont souhaité miser sur une programmation diversifiée pour explorer de nombreux genres.

Du retour en enfance via un film incontournable, à la représentation des minorités en passant par la comédie musicale et la question de la richesse et de la pauvreté, les projections promettent d’être riches en émotions et en messages aussi divers soient-ils.

En voici la programmation :

Mardi 23 avril, 18h30 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban de Alfonso Cuarón (2004) – VF – 2h21. En savoir +

de Alfonso Cuarón (2004) – VF – 2h21. En savoir + Jeudi 25 avril, 18h30 : Les Rascals de Jimmy Laporal-Tresor (2023) – VF – 1h45 – Interdit aux moins de 12 ans. En savoir +

de Jimmy Laporal-Tresor (2023) – VF – 1h45 – En savoir + Mardi 30 avril, 18h30 : Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd (2008) – VF – 1h50. En savoir +

de Phyllida Lloyd (2008) – VF – 1h50. En savoir + Jeudi 2 mai, 18h30 : Parasite de Bong Joon Ho (2019) – VF – 2h12.

En savoir +

Renseignement pratiques :

Duplexe Cinémas UGC , 47 Grande Rue, à Roubaix.

www.ugc.fr

Parking offert pendant 4h.

Nombre de places limité.

Préachat conseillé au Duplexe Cinémas UGC.

Cinéma Le Duplexe 47 Grand rue 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/Duplexe-cin%C3%A9mas-320520261323156/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f63ace25-0bb0-4ac9-9905-b441ff73c28d [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=51 »}] [{« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-jeunes-font-leur-cinema-harry-potter-et-le-prisonnier-dazkaban-tarif-unique-2-euro »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-jeunes-font-leur-cinema-les-rascals-tarif-unique-2-euro »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-jeunes-font-leur-cinema-mamma-mia-tarif-unique-2-euro »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-jeunes-font-leur-cinema-parasite-tarif-unique-2-euro »}, {« link »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=51 »}]

cinéma film

Ville de Roubaix