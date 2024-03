Les Jeudis étoilés Istres, jeudi 18 juillet 2024.

Les Jeudis étoilés Istres Bouches-du-Rhône

Les Jeudis étoilés, c’est une ambiance sonore et visuelle, un marché des créateurs, une offre de restauration pour manger au bord de l’eau et en point d’orgue un feu d’artifice chaque jeudi de l’été !

Des jeux pour les enfants et un groupe de musicien seront également au programme afin de créer une soirée complète et attractive. Le public sera accueilli dès 19h par un DJ qui proposera une ambiance musicale toute la soirée.



Ouverture du marché des créateurs, de la restauration et ambiance musicale dès 19h. Feu d’artifice à 22h30 sur l’étang !



L’événement des Jeudis Étoiles est un grand succès populaire depuis 2015. Près de 300 000 spectateurs ont déjà profité de ces douces nuits étoilées et festives sur les rives de l’étang de l’Olivier.



En 2024, Les jeudis étoilés seront sur la thématique 1950-2000 Histoires de 6 décennies Musiques, faits marquants et exploits sportifs y seront développés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18

fin : 2024-08-22

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

