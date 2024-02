Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras, jeudi 20 juin 2024.

Les Jeudis du Pin Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne

Un spectacle de tradition équestre

Chaque jeudi, les Percherons et Cobs normands chevaux utilitaires font une remarquable démonstration de traction. Ensuite, la liberté, le dressage, la voltige et le saut d’obstacles font de ce spectacle une présentation très complète de l’art équestre. Puis les ATTELAGES de tradition clôturent cette représentation avec panache et élégance, menés par les agents du Haras, vêtus de leur flamboyant habit rouge.

Choisissez votre date

> Le 20 & 27 juin présentation à 15h

> En juillet & août présentation à 16h

> Le 5 septembre présentation à 15h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 15:00:00

fin : 2024-09-05 15:00:00

Haras national du Pin Carrière de la Poste

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie info@harasnationaldupin.fr

