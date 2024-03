Les Jeudis du Muséum – Sols sur terre. On marche sur la tête ! Muséum de Toulouse Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Sols sur terre. On marche sur la tête !

La vie sur Terre se passe surtout sous terre.

Le sol est l’une des plus fascinantes constructions du vivant. Il influence le monde entier de la fertilité des lacs et des océans à la régulation du cours des rivières et du climat. Ressource pour la production alimentaire, pour les minerais de l’industrie High Tech, système épurateur, réserve d’eau, capteur de carbone… le sol est un bien fondamental et essentiel à la vie.

Pourtant, par l’urbanisation, la salinisation, l’agriculture et l’extraction intensive, il subit des blessures induisant sa destruction, mettant en danger la qualité de la vie humaine et celle du reste du vivant.

Les sols abritent un quart des espèces décrites. Nous ne connaissons encore que 1 % de ses microbes qui assurent pourtant le fonctionnement des écosystèmes terrestres et de la vie des plantes. Il est temps de mieux le connaître et de comprendre les interactions qui s’y jouent pour restaurer sa vitalité.

Intervenant :

Rencontre avec Marc-André Selosse, biologiste spécialisé en botanique, mycologie et symbiose. Chercheur à l’institut de Systématique Evolution et Biodiversité. Membre de “l’Association Française des sols”.

Date et horaire :

Jeudi 18 avril, de 18h30 à 20h

Accès libre et gratuit dans l’Auditorium, sans inscription – Accès pour personne à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous : Auditorium du Muséum

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France